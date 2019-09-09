Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open
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«Нереальный финал! Ты отдал всё и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом», — написал Хачанов в своём Twitter.
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После турнира Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов располагается на девятой позиции рейтинга.
Ранее Надаль выразил мнение, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее.