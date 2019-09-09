Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на игру соотечественника Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.
Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open
  • © Christopher Levy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нереальный финал! Ты отдал всё и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом», — написал Хачанов в своём Twitter.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После турнира Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов располагается на девятой позиции рейтинга.

Ранее Надаль выразил мнение, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее.

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