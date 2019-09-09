Надаль считает, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что у его соперника по финалу US Open россиянина Даниила Медведева большое будущее.

«То, как он боролся, то, как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее», — цитирует испанца пресс-служба турнира.

По его мнению, Медведев способен выиграть один, а может, даже и несколько турниров Большого шлема.

«В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — добавил Надаль.

Медведев начинал 2019 год на 16-й строчке рейтинга АТР. Сегодня на его счету ряд финалов престижных соревнований, в частности US Open, а также победа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Жерар Пике отметил прогресс Медведева.