Надаль считает, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что у его соперника по финалу US Open россиянина Даниила Медведева большое будущее.
Надаль считает, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее
  • © Paul Zimmer/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«То, как он боролся, то, как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее», — цитирует испанца пресс-служба турнира.

По его мнению, Медведев способен выиграть один, а может, даже и несколько турниров Большого шлема. 

«В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — добавил Надаль.

Медведев начинал 2019 год на 16-й строчке рейтинга АТР. Сегодня на его счету ряд финалов престижных соревнований, в частности US Open, а также победа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Жерар Пике отметил прогресс Медведева.

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