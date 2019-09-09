Надаль считает, что российского теннисиста Медведева ждёт великое будущее
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«То, как он боролся, то, как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее», — цитирует испанца пресс-служба турнира.
По его мнению, Медведев способен выиграть один, а может, даже и несколько турниров Большого шлема.
«В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — добавил Надаль.
Медведев начинал 2019 год на 16-й строчке рейтинга АТР. Сегодня на его счету ряд финалов престижных соревнований, в частности US Open, а также победа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Жерар Пике отметил прогресс Медведева.