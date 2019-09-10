Ковалёв назвал потенциальных соперников на случай срыва переговоров с Альваресом

В случае если российскому чемпиону мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергею Ковалёву не удастся договориться о поединке с обладателем нескольких титулов в среднем весе Саулем Альваресом, он намерен провести объединительной бой.

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«Если не выйдет организовать бой с Альваресом, то буду драться с победителем поединка Гвоздик — Бетербиев», — цитирует Ковалёва Sport24. Поединок чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева и обладателя пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) Александра Гвоздика состоится 18 октября в Филадельфии. Ранее российский боксёр Ковалёв заявил, что не имеет желания получить гражданство США.