Ковалёв назвал потенциальных соперников на случай срыва переговоров с Альваресом
- globallookpress.com
«Если не выйдет организовать бой с Альваресом, то буду драться с победителем поединка Гвоздик — Бетербиев», — цитирует Ковалёва Sport24.
Поединок чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева и обладателя пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) Александра Гвоздика состоится 18 октября в Филадельфии.
Ранее российский боксёр Ковалёв заявил, что не имеет желания получить гражданство США.