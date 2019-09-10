Российский боксёр Ковалёв заявил, что не имеет желания получить гражданство США
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- РИА Новости
«Желания получить американское гражданство нет. У меня есть грин-карта и вид на жительство. Этого достаточно», — приводит слова боксёра Sport24.
Сергей Ковалёв долгое время живёт и тренируется в США. Последний поединок боксёр провёл в родном Челябинске 24 августа. Тогда Ковалёв нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул WBO.
Ранее сообщалось, что Поветкин может провести бой с американцем Хантером.