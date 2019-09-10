Бузато будет руководить женской сборной России по волейболу минимум до ноября

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, как долго итальянский специалист Серджио Бузато будет исполнять обязанности главного тренера женской сборной России.

«В начале ноября состоится президиум. Там уже будет поставлена задача подобрать кандидатуры на пост главного тренера», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Бузато вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера.

Предыдущим наставником национальной команды был Вадим Панков, ушедший в отставку 10 сентября.

Ранее Шевченко прокомментировал уход Панкова с поста главного тренера сборной России.