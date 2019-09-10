Бузато будет руководить женской сборной России по волейболу минимум до ноября
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- РИА Новости
«В начале ноября состоится президиум. Там уже будет поставлена задача подобрать кандидатуры на пост главного тренера», — приводит слова Шевченко ТАСС.
Бузато вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера.
Предыдущим наставником национальной команды был Вадим Панков, ушедший в отставку 10 сентября.
Ранее Шевченко прокомментировал уход Панкова с поста главного тренера сборной России.