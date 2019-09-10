Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу

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Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, причиной отставки 55-летнего специалиста стали проблемы со здоровьем.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера национальной команды будет итальянский специалист Масимо Бузато, работавший в команде старшим тренером.

Панков возглавлял женскую сборную России с 2018 года. Под его руководством команда заняла восьмое и 14-е места в Лиге наций, а также восьмое место на чемпионате мира и седьмое на первенстве Европы.  

Ранее сообщалось, что стал известен состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы.

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