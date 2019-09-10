Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила состав мужской национальной команды на чемпионат Европы 2019 года.
Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В список игроков, которые отправятся на континентальное первенство, вошли: Александр Бутько, Игорь Кобзарь, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев, Валентин Голубев и Евгений Андреев.

Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Белоруссии, Северной Македонии, Словении, Турции и Финляндии. Чемпионат Европы 2019 года пройдёт с 12 по 29 сентября в девяти городах Старого Света.

Ранее сообщалось, что женская сборная Сербии победила Турцию в финале ЧЕ по волейболу.

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