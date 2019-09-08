Женская сборная Сербии победила Турцию в финале ЧЕ по волейболу

Короткая ссылка
Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Турции в финале чемпионата Европы по волейболу среди женских команд 2019 года.
Женская сборная Сербии победила Турцию в финале ЧЕ по волейболу
  • © cev.eu

Встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) в пользу сербских спортсменок.

В матче за бронзу сборная Италии взяла верх над Польшей — 3:0 (25:23, 25:20, 26:24).

Таким образом женская сборная Сербии в третий раз в истории завоевала титул чемпиона Европы. Российские волейболистки завершили борьбу на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить