Женская сборная Сербии победила Турцию в финале ЧЕ по волейболу
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Встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) в пользу сербских спортсменок.
В матче за бронзу сборная Италии взяла верх над Польшей — 3:0 (25:23, 25:20, 26:24).
Таким образом женская сборная Сербии в третий раз в истории завоевала титул чемпиона Европы. Российские волейболистки завершили борьбу на стадии 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил «Зенит».