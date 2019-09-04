Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо возглавил «Зенит»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо продолжит клубную карьеру в санкт-петербургском «Зените».

Как сообщает клубная пресс-служба, 43-летний финский специалист Туомас Саммельвуо возглавил санкт-петербургский «Зенит». В прошлом сезоне он был наставником кемеровского «Кузбасса», который он привёл к первым в истории золотым медалям чемпионата России. Ранее финн покинул свой бывший клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Туомас Саммельвуо является главным тренером сборной России с марта 2019 года. Под его руководством российские волейболисты победили в Лиге наций и квалифицировались на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Ранее российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ.