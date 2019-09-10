Глава ВФВ об уходе Панкова: не всё получилось, но было много хорошего

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал отставку Вадима Панкова с поста главного тренера женской сборной России.
Глава ВФВ об уходе Панкова: не всё получилось, но было много хорошего
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Конечно, не всё получилось так, как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодёжных и университетских команд», — приводит слова Шевченко пресс-служба ВФВ.

Панков возглавлял женскую сборную России с 2018 года. Под его руководством команда заняла восьмое и 14-е места в Лиге наций, а также восьмое место на чемпионате мира и седьмое на первенстве Европы. 

10 сентября стало известно об уходе Панкова с должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что стал известен состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы.

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