Чичерова прокомментировала решение IAAF не предоставлять ей нейтральный статус

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не предоставлять ей нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
Чичерова прокомментировала решение IAAF не предоставлять ей нейтральный статус
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не самая лучшая новость, но я была готова к любому исходу», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

Она отметила, что пока не может сказать, какими будут её дальнейшие действия.

«Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», — добавила 37-летняя спортсменка.

10 сентября стало известно, что Чичерова вошла в число 18 россиян, которым IAAF не предоставила нейтральный статус.

Ранее Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что до старта чемпионата мира IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам.

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