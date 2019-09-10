Гомельский считает, что сложно оценивать шансы сборной России на попадание на ОИ из-за календаря FIBA

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Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский высказал мнение о шансах сборной России успешно выступить в квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.
Гомельский считает, что сложно оценивать шансы сборной России на попадание на ОИ из-за календаря FIBA
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Россия вышла в олимпийскую квалификацию, но мы ни о каких шансах нашей сборной говорить сейчас не можем. Мы не знаем, где она будет, кем будут наши соперники в подгруппе и кто будет играть в других подгруппах. Не знаем, какая будет формула розыгрыша», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».

Он также раскритиковал формат прошедшего Кубка мира, формулу распределения прямых путёвок на Игры и принципы формирования календаря соревнований.

«В конце июля следующего года начинаются Олимпийские игры, а квалификационные турниры пройдут в начале июля. И как строить подготовку тем командам, которые завоюют эти несчастные четыре путёвки? Как в течение 24 дней дважды вывести сборную на пик формы? Никакие учёные-физиологи этого не расскажут. То, что сделано с календарём с подачи FIBA, — это идиотизм», — добавил специалист.

Сборная России по баскетболу завершила выступления на чемпионате мира на стадии второго группового раунда, получив право побороться в олимпийском квалификационном турнире.

Ранее сообщалось, что Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом.

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