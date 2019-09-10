Гомельский раскритиковал выступление Карасёва на КМ по баскетболу

Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский раскритиковал форварда сборной России Сергея Карасёва за его выступление на Кубке мира по баскетболу 2019 года.

«Если уж кто и заслуживает критики — это Сергей Карасёв. Я этого мальчика с 11-летнего возраста всё время держу в поле зрения. И вот что думаю: если ты не готов физически, если у тебя что-то болит, скажи это честно, чтобы команда на тебя не рассчитывала. А он поехал», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».

Он отметил, что тренеры, партнёры по команде и болельщики рассчитывали на него, а у него игра не пошла.

«Ладно бы мы его ругали только за промахи, но он ведь совершенно не готов бороться в защите! Ну нельзя на своей половине играть на прямых ногах!» — добавил эксперт.

Карасёв сыграл во всех пяти матчах на мировом первенстве, в среднем за игру набирая 4 очка, выполняя по 1,2 подбора и ассиста, а также 0,6 перехвата.

Ранее сообщалось, что Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом.