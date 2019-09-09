Минаков считает Фергюсона наиболее опасным соперником для Нурмагомедова

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Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков назвал возможный поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным обладателем титула Тони Фергюсоном шахматной партией гроссмейстеров.
Минаков считает Фергюсона наиболее опасным соперником для Нурмагомедова
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Я считаю Тони Фергюсона наиболее опасным соперником для Хабиба. У них три раза не получилось боя, видимо, по чьей-то высокой внеземной воле. Три отмены этого поединка вносят дополнительную интригу. Фергюсон — очень жёсткий боец. Думаю, что этот поединок все мы будем смотреть в большом напряжении. Я бы здесь уже не говорил категорично о шансах в пользу Хабиба. Это будет шахматная партия двух гроссмейстеров», — приводит слова Минакова News.ru.

Президент UFC Дана Уайт заявлял, что наиболее вероятным соперником Хабиба Нурмагомедова является именно американец Тони Фергюсон.

Ранее были опубликованы телевизионные рейтинги боя Нурмагомедов — Порье.

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