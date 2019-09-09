Суббэн призывал Вонн не поддерживать Медведева в финале US Open

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Канадский хоккеист Пи-Кей Суббэн во время финального матча мужского одиночного разряда US Open призывал свою невесту не слишком громко поддерживать россиянина Даниила Медведева.
Суббэн призывал Вонн не поддерживать Медведева в финале US Open
  • @lindseyvonn / Instagram

В концовке третьего сета при счёте 6:5 и 30:0 на подаче Рафаэля Надаля после точного попадания россиянина олимпийская чемпионка по горным лыжам принялась ему аплодировать.

Однако Вонн делала это слишком долго, и Суббэн вынужден был дать понять будущей супруге, что следует остановиться, взяв её за руку.

Очевидцы утверждают, что по ходу матча Линдси неоднократно восторгалась действиями Медведева.

Ранее сообщалось, что финальный матч одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым признан лучшим на турнире.

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