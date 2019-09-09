КХЛ назвала лучших хоккеистов первой игровой недели

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали лучших игроков на каждой позиции после первой недели регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, специальная комиссия на основании статистических данных Центрального информационного бюро лиги огласила имена лучших хоккеистов на разных позициях.

Лучшим вратарём прошедшей недели стал Юха Метсола («Салават Юлаев»). Среди защитников отмечен Яков Рылов («Спартак»). Лучшим нападающим назван Теему Пулккинен («Динамо» Минск), а среди новичков наиболее заметным стал его одноклубник Игорь Мартынов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.