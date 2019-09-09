Александрова стала первой ракеткой России, Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

После окончания Открытого чемпионата США Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг лучших спортсменок мира.

В обновлённом рейтинге WTA Екатерина Александрова обошла Дарью Касаткину и теперь является лучшей российской теннисисткой. Она занимает 39-ю строчку. Касаткина находится на 40-й позиции. Также в топ-50 входят Анастасия Павлюченкова (41-е место) и Вероника Кудерметова (48-е). Мария Шарапова опустилась с 87-й на 135-ю позицию.

В тройке лидеров также произошли изменения. Первой ракеткой мира стала Эшли Барти из Австралии. Экс-лидер рейтинга Наоми Осака опустилась на четвёртую строчку. Второе место сохранила представительница Чехии Каролина Плишкова. Кроме того, в топ-3 ворвалась украинка Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР.