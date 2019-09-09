Медведев: не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году

Российский теннисист поблагодарил публику в Нью-Йорке, которая поддерживала его на Открытом чемпионате США по теннису, а также поздравил с победой испанца Рафаэля Надаля.

«Нью-Йорк, я люблю тебя! Поздравляю Рафаэля Надаля, он невероятный чемпион. Для меня эти две недели были сумасшедшими и захватывающими. Но мне понравилась атмосфера на турнире, не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году», — написал Медведев в Twitter.

Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open.