Медведев: не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году

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Российский теннисист поблагодарил публику в Нью-Йорке, которая поддерживала его на Открытом чемпионате США по теннису, а также поздравил с победой испанца Рафаэля Надаля.
Медведев: не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году
  • © Johannes EISELE / AFP

«Нью-Йорк, я люблю тебя! Поздравляю Рафаэля Надаля, он невероятный чемпион. Для меня эти две недели были сумасшедшими и захватывающими. Но мне понравилась атмосфера на турнире, не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году», — написал Медведев в Twitter.

Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open.

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