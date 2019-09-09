Медведев поздравил Надаля с победой на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой в их финальном матче заключительного в сезоне турнира Большого шлема US Open.

«Я хочу поздравить в первую очередь Надаля и его команду с очередной победой. Это тяжелейшая работа играть против тебя. Всё, что ты сделал для тенниса, это неподражаемо. Когда на экране показывали видео со всеми победами Надаля на турнирах Большого шлема, то я подумал, а чтобы показали, если бы выиграл я?», — сказал Медведев после матча.

23-летний россиянин отметил, что миллионы детей начинают заниматься теннисом именно после таких примеров, которые подаёт им Надаль.

«Спасибо и поздравляю ещё раз», — добавил Медведев.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Ранее сообщалось, что форхенд российского теннисиста Даниила Медведева признан организаторами US Open лучшим моментом полуфинала против болгарина Григора Димитрова.

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.