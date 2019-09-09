Тренер Надаля: матч с Медведевым очень сильно завязан на тактике
- Reuters
«Медведев мог сделать ещё один брейк и увеличить своё преимущество в первой партии. На мой взгляд, весь матч очень сильно завязан на тактике. Надаль забывает делать то, что умеет лучше всего. В концовке первого сета он стал играть агрессивнее, старался завершать розыгрыши своим ударом и выходил к сетке. Это здорово. У Рафы плохой показатель попадания первой подачей в начале встречи? Это из-за спешки. Ему следует успокоиться. Думаю, дальше будет лучше», — приводит слова Мойи GoTennis со ссылкой на эфир ESPN.
По итогам первых двух сетов в счёте ведёт Надаль — 7:5, 6:3.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.