Тренер Надаля: матч с Медведевым очень сильно завязан на тактике

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказал мнение об игре своего подопечного в первом сете финала заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев мог сделать ещё один брейк и увеличить своё преимущество в первой партии. На мой взгляд, весь матч очень сильно завязан на тактике. Надаль забывает делать то, что умеет лучше всего. В концовке первого сета он стал играть агрессивнее, старался завершать розыгрыши своим ударом и выходил к сетке. Это здорово. У Рафы плохой показатель попадания первой подачей в начале встречи? Это из-за спешки. Ему следует успокоиться. Думаю, дальше будет лучше», — приводит слова Мойи GoTennis со ссылкой на эфир ESPN.

По итогам первых двух сетов в счёте ведёт Надаль — 7:5, 6:3.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.