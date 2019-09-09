Сафин высказался о физической форме Медведева

Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.

«Самое главное, чтобы дальше физики хватило у Даниила. Судя по лицу, у него с физикой все в порядке. Плечо у него перевязано, надо работать над плечевым поясом. Это тренажерный зал, это много упражнений. От плеча зависит подача. Не говорю, что нужно быть качком, как Надаль, просто посильнее, помощнее», — заявил Сафин в эфире Первого канала, во время финального матча US Open между Надалем и Медведевым.

По итогам первых двух сетов в счёте ведёт Надаль — 7:5, 6:3.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.