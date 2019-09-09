Сафин оценил игру Медведева в первом сете финала US Open

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Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал итоги первого сета финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Сафин оценил игру Медведева в первом сете финала US Open
  • Reuters

«Хорошее начало. Не надо суетиться, нужно спокойно делать своё дело. По взгляду Медведева видно, что он настроен на победу, не собирается никому проигрывать», — заявил Сафин в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что Медведеву нужно уверенно сыграть на своей подаче и действовать без излишней спешки.

«Впрочем, Медведев не похож на парня, который будет торопиться. Первый сет, первые геймы всегда нервные, кривые-косые. Сейчас главное для него — играть с первой подачи, не пытаться продавить Надаля, это глупость», — добавил прославленный теннисист.

По итогам первого сета в счёте ведёт Надаль — 7:5.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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