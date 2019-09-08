Квят назвал досадным свой сход во время гонки Гран-при Италии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«Могу только сказать, что гонка обещала стать потрясающей. В этот момент мы боролись впереди Red Bull. Могли занять шестое или пятое место, что-то такое. Мои результаты на круге были такими же, как у Александера Албона, у меня были свежие шины. Так что, думаю, я сумел бы оставить его позади. К сожалению, иногда наш вид спорта приносит столь большие разочарования. Мы можем отлично выполнять свою работу, а потом в машине что-то отказывает. Очень досадно», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Квят стартовал 12-м и сошёл с дистанции на 31-м круге, занимая шестую позицию.

Ранее в Toro Rosso назвали причину схода Квята на Гран-при Италии.