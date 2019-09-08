В Toro Rosso назвали причину схода Квята на Гран-при Италии

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Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост прокомментировал причины схода российского пилота Даниила Квята в гонке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
В Toro Rosso назвали причину схода Квята на Гран-при Италии
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Оба гонщика относительно хорошо стартовали, после первого круга мы были на 12-й и 14-й позициях. Всё было под контролем. Во время режима виртуального сейфти-кара мы решили зазвать обе машины на пит-стоп для перехода на «софт» — и всё сработало хорошо. Когда Даниил вернулся на трассу, он был на шестом месте и имел отличный темп. Так что, я думаю, он мог бы финишировать шестым или седьмым, если бы ему не пришлось сойти из-за утечки масла», — приводит слова Тоста пресс-служба Toro Rosso.

Квят стартовал 12-м и сошёл с дистанции на 31-м круге, занимая шестую позицию.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии.

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