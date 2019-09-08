Воронцевич оценил выступление сборной России на ЧМ-2019 по баскетболу

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Баскетболист сборной России Андрей Воронцевич поставил оценку себе и своим партнёрам за выступление на чемпионате мира — 2019, который проходит в Китае.
Воронцевич оценил выступление сборной России на ЧМ-2019 по баскетболу
  • © fiba.basketball

«Поставлю нам твёрдую четвёрку за выступление на чемпионате мира. Все мы понимаем, что было много факторов, хороших и плохих. Это уже неважно, расстраиваться не стоит. У каждого было и есть большое желание побеждать. Хотелось уехать из Китая с какой-нибудь медалькой. Тем не менее у нас есть возможность получить лицензию на Олимпийские игры. Для этого все должны быть здоровы, чтобы собраться боевым составом. Хотя и этот коллектив проявил себя очень хорошо», — цитирует Воронцевича «Чемпионат».

Сборная России по баскетболу завершила выступления на чемпионате мира на стадии второго группового раунда, получив право побороться в олимпийском квалификационном турнире.

Ранее Базаревич заявил, что сборная России могла выйти в четвертьфинал ЧМ-2019 по баскетболу.

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