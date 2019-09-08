Базаревич считает, что сборная России могла выйти в четвертьфинал ЧМ-2019 по басктеболу

Главный тренер сборной России по баскетболу подвёл итоги выступления своей команды на турнире.

«Смешанные чувства. Когда всё заканчивается, ты оглядываешься назад и понимаешь, что всё могло быть лучше. Могли дойти до восьмёрки — дальше было бы тяжело. Здесь каждый матч — как три игры плей-офф. Надеюсь, для игроков это также станет уроком», — цитирует Базаревича «Чемпионат».

Сборная России вышла во второй групповой раунд чемпионата мира, однако не сумела пройти в четвертьфинал. Тем не менее в следующем году команда Сергея Базаревича примет участие в Олимпийском квалификационном турнире.

Ранее Кириленко заявил, что Базаревич продолжит работать тренером сборной России.