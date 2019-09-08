Базаревич считает, что сборная России могла выйти в четвертьфинал ЧМ-2019 по басктеболу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по баскетболу подвёл итоги выступления своей команды на турнире.
Базаревич считает, что сборная России могла выйти в четвертьфинал ЧМ-2019 по басктеболу
  • РИА Новости

«Смешанные чувства. Когда всё заканчивается, ты оглядываешься назад и понимаешь, что всё могло быть лучше. Могли дойти до восьмёрки — дальше было бы тяжело. Здесь каждый матч — как три игры плей-офф. Надеюсь, для игроков это также станет уроком», — цитирует Базаревича «Чемпионат».

Сборная России вышла во второй групповой раунд чемпионата мира, однако не сумела пройти в четвертьфинал. Тем не менее в следующем году команда Сергея Базаревича примет участие в Олимпийском квалификационном турнире.

Ранее Кириленко заявил, что Базаревич продолжит работать тренером сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить