Кириленко: Базаревич продолжит работать тренером сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что удовлетворён работой главного тренера национальной команды Сергея Базаревича.

«Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из игроков, которые есть у него в распоряжении. И рисунок игры, в принципе, прослеживается», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Сергей Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира-2019 в Китае национальная команда под его руководством вышла во второй групповой раунд и завоевала право сыграть в олимпийской квалификации.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Венесуэлу на ЧМ.