Кириленко: Базаревич продолжит работать тренером сборной России
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«Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из игроков, которые есть у него в распоряжении. И рисунок игры, в принципе, прослеживается», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Сергей Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира-2019 в Китае национальная команда под его руководством вышла во второй групповой раунд и завоевала право сыграть в олимпийской квалификации.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Венесуэлу на ЧМ.