Чесноков: Медведеву нужно использовать любой шанс в матче с Надалем

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Бывший российский теннисист, финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков назвал финал US Open матчем жизни для своего соотечественника Даниила Медведева.
Чесноков: Медведеву нужно использовать любой шанс в матче с Надалем
  • Reuters

«Будет совершенно другой матч по сравнению с полуфиналом. Надаль сейчас в невероятной форме. Даниилу нужно использовать любой маленький шанс в игре против Рафаэля. Против него надо играть нереально здорово. Медведеву нужно отыграть матч жизни сегодня. Чтобы победить Надаля, надо играть более агрессивно. Как минимум нужно подавать первую подачу с показателем 60 процентов», — цитирует Чеснокова РИА Новости.

Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Ранее Сафин заявил, что Надаль хочет победить больше, чем Медведев.

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