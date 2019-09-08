Чесноков: Медведеву нужно использовать любой шанс в матче с Надалем
- Reuters
«Будет совершенно другой матч по сравнению с полуфиналом. Надаль сейчас в невероятной форме. Даниилу нужно использовать любой маленький шанс в игре против Рафаэля. Против него надо играть нереально здорово. Медведеву нужно отыграть матч жизни сегодня. Чтобы победить Надаля, надо играть более агрессивно. Как минимум нужно подавать первую подачу с показателем 60 процентов», — цитирует Чеснокова РИА Новости.
Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.
Ранее Сафин заявил, что Надаль хочет победить больше, чем Медведев.