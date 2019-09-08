Сафин: Надаль хочет победить больше, чем Медведев

Бывшая первая ракетка мира и победитель US Open Марат Сафин в интервью RT рассказал, в каком настроении к решающему матчу подходят Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. По мнению теннисиста, психологическое превосходство на стороне россиянина.

«Рафа не только опытнее, он старше. Поверьте, он хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, — слишком болезненный удар. А вот Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждёт, это может его сломить», — пояснил Сафин в интервью RT.

Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Ранее Медведев признался, что считает Надаля одним из величайших чемпионов в истории.