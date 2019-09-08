Кафельников: надеюсь, Медведев даст хороший бой в финале US Open
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Конечно, мы все понимаем, что Надаль является большим фаворитом. Но я надеюсь, что Медведев даст хороший бой. Всё зависит от его подачи. Думаю, что процент первой подачи будет иметь решающее значение в матче», — цитирует Кафельникова официальный сайт АТР.
Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что 19-летняя Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open.