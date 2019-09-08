Кафельников: надеюсь, Медведев даст хороший бой в финале US Open

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча на Открытом чемпионате США по теннису, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Кафельников: надеюсь, Медведев даст хороший бой в финале US Open
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конечно, мы все понимаем, что Надаль является большим фаворитом. Но я надеюсь, что Медведев даст хороший бой. Всё зависит от его подачи. Думаю, что процент первой подачи будет иметь решающее значение в матче», — цитирует Кафельникова официальный сайт АТР.

Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open.

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