Кафельников: надеюсь, Медведев даст хороший бой в финале US Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча на Открытом чемпионате США по теннису, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Конечно, мы все понимаем, что Надаль является большим фаворитом. Но я надеюсь, что Медведев даст хороший бой. Всё зависит от его подачи. Думаю, что процент первой подачи будет иметь решающее значение в матче», — цитирует Кафельникова официальный сайт АТР.

Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open.