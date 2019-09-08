Дзюба о Медведеве: после Сафина у нас давно не было такого крутого теннисиста

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Футболист сборной России Артём Дзюба заявил, что будет болеть за российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Дзюба о Медведеве: после Сафина у нас давно не было такого крутого теннисиста
  • Reuters

«Я буду болеть за Медведева. Я сразу определился. Мы с ним уже немножко списались в Instagram. Он увидел мои сторис с полуфинального матча и поблагодарил меня. Я поблагодарил его. Обменялись любезностями. Я пожелал ему удачи в финале, он поздравил нас с победой над Шотландией», — цитирует нападающего Sport24.

По его мнению, у Медведева есть все шансы на завоевание титула, так как он находится в отличной форме. 

«Конечно, Надаль — фаворит. Но будет круто, если Медведев выиграет. После Сафина давно, мне кажется, такого крутого теннисиста не было у нас», — добавил Дзюба.

В полуфинале Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Надаль оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее Медведев признался, что будет удивлён освистыванию фанатов в финале US Open.

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