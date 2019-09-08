Медведев признался, что будет удивлён освистыванию фанатов в финале US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что он будет чувствовать, если болельщики будут его освистывать во время матча с испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Медведев признался, что будет удивлён освистыванию фанатов в финале US Open
  • © Liu Jie/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Это меня удивит, но тогда я вновь впитаю всю энергию и буду двигаться дальше», — приводит слова спортсмена пресс-служба турнира.

Напомним, что публика Открытого чемпионата США до этого освистывала россиянина за излишнее проявление эмоций. По его словам, он не гордится своими действиями и намерен работать над собой. 

«Подобные вещи иногда случаются со мной. Спрашиваю себя, почему это происходит. Думаю, я получил много ответов и теперь пытаюсь снова не делать этого», — добавил Медведев.

В полуфинале турнира Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Надаль оказался сильнее итальянца Маттео Береттини. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать финал US Open Медведев — Надаль.

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