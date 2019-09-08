Медведев признался, что будет удивлён освистыванию фанатов в финале US Open
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«Это меня удивит, но тогда я вновь впитаю всю энергию и буду двигаться дальше», — приводит слова спортсмена пресс-служба турнира.
Напомним, что публика Открытого чемпионата США до этого освистывала россиянина за излишнее проявление эмоций. По его словам, он не гордится своими действиями и намерен работать над собой.
«Подобные вещи иногда случаются со мной. Спрашиваю себя, почему это происходит. Думаю, я получил много ответов и теперь пытаюсь снова не делать этого», — добавил Медведев.
В полуфинале турнира Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Надаль оказался сильнее итальянца Маттео Береттини.
Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Матч состоится 8 сентября.
Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать финал US Open Медведев — Надаль.