Первый канал будет транслировать финал US Open Медведев — Надаль

Первый канал будет транслировать финальный поединок Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

© Antoine Couvercelle / Panoramic

globallookpress.com

Первый канал проведёт прямую трансляцию финального матча US Open, в котором сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Начало трансляции назначено на 8 сентября, 23:00 мск. Ранее Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей стали победителями US Open в миксте.