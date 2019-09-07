Первый канал будет транслировать финал US Open Медведев — Надаль
Первый канал будет транслировать финальный поединок Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
- © Antoine Couvercelle / Panoramic
- globallookpress.com
Первый канал проведёт прямую трансляцию финального матча US Open, в котором сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.
Начало трансляции назначено на 8 сентября, 23:00 мск.
Ранее Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей стали победителями US Open в миксте.
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