Глава M-1 Global: не вижу того, кто мог бы победить Нурмагомедова

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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о победе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Глава M-1 Global: не вижу того, кто мог бы победить Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Хабиб — молодец, нет слов. Доказал, что он лучший. И круче него никого нет. Не вижу на данный момент, кто его может победить. Фергюсон — маловероятно», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

По его мнению, россиянин стал величайшим бойцом после прошлогодней победы над Конором Макгрегором, и теперь только доказывает свой статус.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов поздравил Нурмагомедова с победой над Порье.

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