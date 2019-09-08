Гаджиев считает, что у Нурмагомедова нет конкурентов в его весовой категории в UFC

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.
Гаджиев считает, что у Нурмагомедова нет конкурентов в его весовой категории в UFC
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Мне очень понравился бой. Хабиб — большой молодец. И Порье молодец. Он нормально подрался, не трусил, совершал попытки атаковать, провёл хороший удушающий приём», — приводит слова промоутера Sport24.

По его мнению, зрители получили удовольствие от поединка. Он также подчеркнул, что Нурмагомедов заслуженно победил, а пропущенные удары во втором раунде не были настолько страшными, как казалось.

«Кто может одолеть Хабиба? Думаю, что в его весе у него просто нет конкурентов. Он сейчас непобедим», — сказал Гаджиев.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец UFC Пётр Ян отметил, что Нурмагомедов в бою с Порье в очередной раз всё доказал.

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