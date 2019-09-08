Гаджиев считает, что у Нурмагомедова нет конкурентов в его весовой категории в UFC
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«Мне очень понравился бой. Хабиб — большой молодец. И Порье молодец. Он нормально подрался, не трусил, совершал попытки атаковать, провёл хороший удушающий приём», — приводит слова промоутера Sport24.
По его мнению, зрители получили удовольствие от поединка. Он также подчеркнул, что Нурмагомедов заслуженно победил, а пропущенные удары во втором раунде не были настолько страшными, как казалось.
«Кто может одолеть Хабиба? Думаю, что в его весе у него просто нет конкурентов. Он сейчас непобедим», — сказал Гаджиев.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее боец UFC Пётр Ян отметил, что Нурмагомедов в бою с Порье в очередной раз всё доказал.