Уильямс о поражении в финале US Open: Андрееску провела невероятный матч

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Американка Серена Уильямс прокомментировала поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Уильямс о поражении в финале US Open: Андрееску провела невероятный матч
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Андрееску провела невероятный матч. Я так горжусь и рада за тебя. Невероятный теннис. Хотелось бы сыграть лучше, но если кому-то другому оказалось по силам выиграть турнир, не считая Винус, я счастлива. Счастлива, что это была именно Бьянка. Испытываю гордость, что нахожусь здесь. Горжусь, что остаюсь в игре. Делать это на протяжении 20 лет в теннисе непросто. Благодарна богу за то, что он позволяет мне быть здесь. Команда мне сильно помогает во времена взлётов и падений, падений, падений, падений, падений. Надеюсь, скоро будут новые взлёты», — приводит слова Уильямс пресс-служба US Open.

Шестикратная победительница US Open в финале турнира 2019 года в двух сетах проиграла 19-летней Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

Ранее Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.

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