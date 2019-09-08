Андрееску поделилась эмоциями от победы над Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала свою победу над американкой Сереной Уильямс в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Очень сложно выразить словами, что я чувствую. Я очень усердно работала, чтобы оказаться здесь. Этот год стал для меня просто осуществлением мечты, играть на такой стадии против Серены, настоящей легенды спорта, это невероятно», — приводит слова Андрееску пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

19-летняя Андрееску в финале US Open 2019 года в двух сетах взяла верх над шестикратной победительницей Открытого чемпионата США Сереной Уильясм со счётом 6:3, 7:5.

Ранее Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.