Нурмагомедов заявил, что хотел бы снова выступить в Абу-Даби

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от выступления в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Нурмагомедов заявил, что хотел бы снова выступить в Абу-Даби
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Я выступал везде — здесь, США, России, Африки. Эмираты, Абу-Даби — самое безопасное место в мире. Хотел бы здесь выступать. Меня здесь хорошо поддерживают. Надеюсь, им нравится мой стиль, понравился мой бой, всё шоу в целом. Я бы вернулся сюда, тем более UFC уже договорились. Думаю, мог бы подраться в Москве на 50-тысячной арене, в Африке», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что был бы не против провести бой в Африке.

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