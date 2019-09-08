Нурмагомедов заявил, что был бы не против провести бой в Африке

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил что готов провести бой в Африке, а вырученные средства потратить на благотворительность.
Нурмагомедов заявил, что был бы не против провести бой в Африке
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Не двойной чизбургер, а бургер с двойным сыром. Здесь арену построили за два месяца. Такую же могут построить в Конго, Нигерии, Судане. Я готов подраться там, если UFC готов. Африка в тяжёлой ситуации. Есть много деревень без воды, многие умирают, потому что там нет воды. Почему бы не провести там что-то? Если UFC сделает это, то я поддержу это. Могу там подраться с Жоржем Сен-Пьером. Почему бы в декабре-январе не подраться с Конго? А все заработанные деньги потратить на благотворительность. Здесь они заработали около $50 млн, а если там получат $30 млн, то почему бы не отдать их нуждающимся? Я был бы за это», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции после победы над американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.

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