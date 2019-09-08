Нурмагомедову не понравилось выступать на одном турнире вместе со своими друзьями

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о выступлении со своими друзьями в рамках одного турнира.
Нурмагомедову не понравилось выступать на одном турнире вместе со своими друзьями
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Это очень давило. Ислам дрался, после него был Эдсон Барбоза. Я не мог сфокусироваться. Зубайра Тухугов дрался. Не хотел бы, чтобы мы дрались на одном турнире. Мы увидели плюсы и минусы, считаю, что минусов больше. Я чувствовал себя не лучшим образом», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В рамках турнира UFC 242 Барбоза решением судей проиграл Полу Фелдеру, а поединок Тухугова с англичанином Лероном Мёрфи завершился вничью. 

Ранее Дана Уайт не исключил, что Тухугов может провести следующий бой до конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить