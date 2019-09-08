Нурмагомедову не понравилось выступать на одном турнире вместе со своими друзьями

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о выступлении со своими друзьями в рамках одного турнира.

«Это очень давило. Ислам дрался, после него был Эдсон Барбоза. Я не мог сфокусироваться. Зубайра Тухугов дрался. Не хотел бы, чтобы мы дрались на одном турнире. Мы увидели плюсы и минусы, считаю, что минусов больше. Я чувствовал себя не лучшим образом», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В рамках турнира UFC 242 Барбоза решением судей проиграл Полу Фелдеру, а поединок Тухугова с англичанином Лероном Мёрфи завершился вничью.

Ранее Дана Уайт не исключил, что Тухугов может провести следующий бой до конца 2019 года.