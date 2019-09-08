Нурмагомедов дал совет своим юным болельщикам

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своим юным болельщикам с напутствием.
Нурмагомедов дал совет своим юным болельщикам
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Уважайте своих родителей. Будьте близки с ними. Отец и мать — это всё. В вашей жизни всё будет хорошо, если вы будете их слушаться. Всё остальное — приходит. Родители научат тебя всему. Когда тебе 15 — 17 лет ты думаешь, что знаешь всё. Чувствуешь немного силы, забываешь, когда тебе было два года. Иногда в такие моменты ты не уважаешь своих родителей. Должен помнить всё — как они тебя воспитывали», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что присутствие отца помогло ему в поединке с Порье

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