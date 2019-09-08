Нурмагомедов о рекордной серии побед в ММА: сейчас я творю историю

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тот факт что он превзошёл рекорд Фёдора Емельяненко по продолжительности серии побед в смешанных единоборствах.

«Любой может проиграть. Сначала ты слабый, потом становишься сильным. Потом стареешь и слабеешь. Я не думаю, что буду тут вечно. Сейчас я непобеждённый чемпион UFC, но я не знаю, что будет через пол года. Сейчас я творю историю со своей командой. Помню, когда в соседней комнате у меня нас был зал, я просыпался от звуков тренировки. Отец учил меня акробатке, отжиматься. Мне тогда было 4 года. Сейчас мне 30. Время меняется, ты не знаешь, что будет завтра», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции после победы над американцем Дастином Порье.

Победа над Порье стала 28-й подряд в карьере Нурмагомедова, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Прежде лучшим по данному показателю был Фёдор Емельяненко, в активе которого серия из 27 побед.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов победил шестого американца за карьеру в UFC