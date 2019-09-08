Порье рассказал о планах на будущее после поражения от Нурмагомедова

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье ответил на вопрос о своих дальнейших планах после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бое за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Порье рассказал о планах на будущее после поражения от Нурмагомедова
  • © instagram.com/dustinpoirier

«Что дальше? Очень сложно сказать. Мне всего 30 лет, но я очень много прошёл в карьере. Последние 10 недель всё складывалось так, что я думал, что я стану чемпионом, что это судьба. Не хочу плакать перед вами, но я очень расстроен. Я думал, что в следующих раундах будет легче. Верил, что смогу найти ритм. Но его сила в партере… Я дрался с теми, кто сильнее его физически, но в плане опыта он другого уровня», — сказал Порье на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Порье не сдержал слёз после проигрыша Нурмагомедову.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить