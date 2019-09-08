Порье рассказал о планах на будущее после поражения от Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье ответил на вопрос о своих дальнейших планах после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бое за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Что дальше? Очень сложно сказать. Мне всего 30 лет, но я очень много прошёл в карьере. Последние 10 недель всё складывалось так, что я думал, что я стану чемпионом, что это судьба. Не хочу плакать перед вами, но я очень расстроен. Я думал, что в следующих раундах будет легче. Верил, что смогу найти ритм. Но его сила в партере… Я дрался с теми, кто сильнее его физически, но в плане опыта он другого уровня», — сказал Порье на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Порье не сдержал слёз после проигрыша Нурмагомедову.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.