Нурмагомедов рассказал, как намерен помочь благотворительному фонду Порье

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал обмен футболками с Дастином Порье после победы над американцем в бою в защиту титула чемпиона UFC лёгком весе.
Нурмагомедов рассказал, как намерен помочь благотворительному фонду Порье
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Обменялся с ним футболками, потому что мы можем использовать это. Мне кажется, я могу продать эту футболку дороже, чем он. У меня больше подписчиков в Inasagram. Все деньги перечислю в его фонд. Слышал, что он занимается благотворительностью. Мы знамениты, у нас есть деньги, мы можем помогать другим. Если ты можешь распределять свои деньги, то это хорошо, но если ты думаешь только о них — это плохо. Помогать людям — очень важно для нас, даже если мы обрадуем лишь одного ребёнка», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу по завершению боя 30-летние спортсмены обменялись футболками с символикой своих команд.

Ранее Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье.

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