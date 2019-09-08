Порье прокомментировал свой проигрыш Нурмагомедову на UFC 242
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«Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб — великолепный боец. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей», — сказал Порье после титульного боя UFC 242.
Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.