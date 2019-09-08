Нурмагомедов сказал, что пока не настроен говорить о бое с Фергюсоном
- © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я хочу расслабиться, дайте мне пару дней отдохнуть, у меня была большая нагрузка на плече. Потом поговорим о Тони Фергюсоне», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Порье обменялись футболками после боя.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.