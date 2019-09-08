Нурмагомедов сказал, что пока не настроен говорить о бое с Фергюсоном

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о поединке с Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов сказал, что пока не настроен говорить о бое с Фергюсоном
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я хочу расслабиться, дайте мне пару дней отдохнуть, у меня была большая нагрузка на плече. Потом поговорим о Тони Фергюсоне», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Порье обменялись футболками после боя.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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