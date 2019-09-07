Сборная Португалии обыграла команду Сербии в отборе к Евро-2020
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Встреча, проходившая на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась со счётом 2:4.
В составе сборной Португалии забивали Вильям Карвальо, Гонсалу Гуэдеш, Криштиану Роналду и Бернарду Силва. В составе хозяев отличились Никола Миленкович и Александр Митрович.
Сборная Португалии занимает второе место в группе В, уступая команде Украины.
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.