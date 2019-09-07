Сборная Португалии обыграла команду Сербии в отборе к Евро-2020

Сборная Португалии по футболу одержала выездную победу над командой Сербии на групповом этапе квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

© Max Maiwald/DeFodi.eu

globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась со счётом 2:4. В составе сборной Португалии забивали Вильям Карвальо, Гонсалу Гуэдеш, Криштиану Роналду и Бернарду Силва. В составе хозяев отличились Никола Миленкович и Александр Митрович. Сборная Португалии занимает второе место в группе В, уступая команде Украины. Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.