Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020
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Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Хет-трик в матче оформил Гарри Кейн, два мяча форвард сборной Англии провёл с пенальти. Ещё один гол на счету Рахима Стерлинга.
Сборная Англии после трёх сыгранных матчей имеет максимальный результат и возглавляет группу А. Болгария находится на последнем месте, не одержав ни одной победы.
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