Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020

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Сборная Англии добыла крупную победу над командой Болгарии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.
Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020
  • © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Хет-трик в матче оформил Гарри Кейн, два мяча форвард сборной Англии провёл с пенальти. Ещё один гол на счету Рахима Стерлинга.

Сборная Англии после трёх сыгранных матчей имеет максимальный результат и возглавляет группу А. Болгария находится на последнем месте, не одержав ни одной победы.

Ранее Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией.

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