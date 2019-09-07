Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Англии добыла крупную победу над командой Болгарии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Хет-трик в матче оформил Гарри Кейн, два мяча форвард сборной Англии провёл с пенальти. Ещё один гол на счету Рахима Стерлинга.

Сборная Англии после трёх сыгранных матчей имеет максимальный результат и возглавляет группу А. Болгария находится на последнем месте, не одержав ни одной победы.

Ранее Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией.