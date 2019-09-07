Фелдер одержал победу над Барбозой раздельным решением судей на UFC 242

Американец Пол Фелдер победил Эдсона Барбозу раздельным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242.

Большая часть поединка прошла в стойке. В первом же раунде Барбоза сумел разбить нос оппоненту, но Фелдер смог продолжить бой. На счету бразильца также несколько тейкдаунов. Бой прошёл всю дистанцию, и по его окончании судьи разошлись во мнении. Победу раздельным решением одержал Пол Фелдер.

Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Дастин Порье.

RT ведёт текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее Махачев заявил, что готов встретиться с победителем боя Барбоза — Фелдер.