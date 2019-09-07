Фелдер одержал победу над Барбозой раздельным решением судей на UFC 242
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Большая часть поединка прошла в стойке. В первом же раунде Барбоза сумел разбить нос оппоненту, но Фелдер смог продолжить бой. На счету бразильца также несколько тейкдаунов. Бой прошёл всю дистанцию, и по его окончании судьи разошлись во мнении. Победу раздельным решением одержал Пол Фелдер.
Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Дастин Порье.
RT ведёт текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Ранее Махачев заявил, что готов встретиться с победителем боя Барбоза — Фелдер.