СМИ: Михайлович пропустит следующий матч «Болоньи» и пройдёт второй курс химиотерапии

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович не сможет руководить своей командой в следующем матче Серии А, так как ему предстоит пройти второй курс химиотерапии.

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит следующий матч своей команды в Серии А, так как будет находиться в онкологическом отделении клиники Сант'Орсола, где пройдёт второй курс химиотерапии.

В августе сербскому специалисту был поставлен диагноз «агрессивная форма лейкемии». Михайлович не отказался от работы с командой и наблюдал за тренировками по видеосвязи. Во время матчей главный тренер «Болоньи» присутствовал на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что тренер «Болоньи» Михайлович прошёл первый курс химиотерапии.