СМИ: Михайлович пропустит следующий матч «Болоньи» и пройдёт второй курс химиотерапии
- © Maurizio Borsari/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает Football Italia, главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит следующий матч своей команды в Серии А, так как будет находиться в онкологическом отделении клиники Сант'Орсола, где пройдёт второй курс химиотерапии.
В августе сербскому специалисту был поставлен диагноз «агрессивная форма лейкемии». Михайлович не отказался от работы с командой и наблюдал за тренировками по видеосвязи. Во время матчей главный тренер «Болоньи» присутствовал на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что тренер «Болоньи» Михайлович прошёл первый курс химиотерапии.